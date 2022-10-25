Güneş tutulması CANLI YAYIN İZLE! 25 Ekim 2022 Güneş tutulması NASA ile CANLI İZLE | Video
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Yılın en önemli doğa olayları arasında görülen güneş tutulması 25 Ekim 2022 (bugün) gerçekleşiyor. Türkiye'den de uygun şartlar olduğunda izlenecek olan parçalı tutulmayı yakından ve detaylı görmek isteyenler güneş tutulması canlı izle araştırmasına başladı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA canlı yayın ile tutulmayı izlemek mümkün olacak. NASA Youtube canlı yayın kanalı üzerinden "solar eclipse" başlıklı yayın başlayacak. İşte, güneş tutulması canlı izle NASA yayını…