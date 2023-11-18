Hakkâri'nin yüksek kesimleri beyaza büründü | Video

İlçede aralıklı devam eden ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Son günlerde etkisini sürdüren soğuk hava ve yağışlardan sonra 4 bin 135 rakımlı Cilo ve 3 bin 500 rakımlı İkiyaka dağları yağan kar yağışı sonrasında beyaza büründü.Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Yüksekova'da, karla mücadele ekipleri ise hazır kıta bekliyor.