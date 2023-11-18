Hakkâri'nin yüksek kesimleri beyaza büründü | Video
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Yüksekova'da, karla mücadele ekipleri ise hazır kıta bekliyor.
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