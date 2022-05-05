Video Yaşam Haliç'te sis etkili oldu | Video
Haliç'te sis etkili oldu | Video

Haliç'te sis etkili oldu | Video

05.05.2022 | 09:20

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Haliç'te sabah saatlerinde sis etkili oldu.

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İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer sis etkili oldu. O yerlerden biri de Haliç oldu. Sis, bir süre sonra etkisini yitirdi.

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