Hamzabeyli'de tır kuyruğu 16 kilometreye ulaştı | Video

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Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 16 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.
İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı tercih etti. Bulgaristan Gümrüğü'nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu. Onlarca tır sürücüsü işlemlerinin yapılmasını beklerken, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde oluşan kuyruğun uzunluğu 16 kilometreyi buldu. İhracatın kahramanları olarak bilinen tır şoförleri, günlerce süren sıra bekleyişlerinde yemeklerini dorselerindeki dolaplarda hazırlıyorlar. Hazırlanan yemekler kimi zaman tek, kimi zaman meslektaşlarla birlikte yeniliyor.
Tır kuyruğunda sıra bekleyen İbrahim Eravcı, ortalama 40 saat beklediklerini söyledi. Bu süre zarfında yanında getirdikleri yiyeceklerle ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Eravcı, mini restoran dedikleri dolaplarda yemek hazırladıklarını anlattı.
Hır sürücüsü Abuzer Askol da, 22 saattir tır kuyruğunda beklediğini, daha saatlerce bekleyeceğini belirtti. Tır kuyruğundan Bulgaristan gümrüğüne ulaşana kadar ortalama 30 saat beklediklerinin altını çizen Askol, sorunun Bulgaristan'dan kaynaklı olduğunu söyledi. Bir başka tır sürücüsü Veli Kocaöz de, tır kuyruğunda saatlerce uykusuz kaldıklarını ifade etti. 37 saattir sırada beklediklerinin altını çizen Kocagöz, ortalama 6 saat daha bekleyeceğini belirtti.