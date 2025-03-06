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Hasarlı bina, yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi | Video

Hasarlı bina, yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi | Video

06.03.2025 | 10:37

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bina yıkım esnasında Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamın üzerine devrildi. Yıkım sonrası hamamın kubbesinde hasar oluştu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da binlerce binanın yıkıldığı kentte birçok tarihi mekan yerle bir olmuştu. İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan hasarlı binan yıkım esnasında yanda bulunan ve depremde hasar alan Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamın üzerine devrildi. Yıkım esnasında üzerine moloz devrilen hasarlı binanın kubbe kısmı zarar gördü. Tarihi hamamın üç kuşaktır işletmeciliğini yapan ve deprem sonrası sözleşmesini fes eden Mete Arıç, tarihi hamamın kubbesinin zarar aldığını duyunca üzüldüğünü dile getirdi.

"DEPREMDEN ALDIĞI HASARIN BİR KISMINI DA YANINDAKİ BİNANIN YIKIM ÇALIŞMALAR SIRASINDA ALDI"
Üç kuşaktır işletmeciliğini yaptığı tarihi hamamın hasar aldığını duyunca hüzünlenen 60 yaşındaki Mete Arıç, "Üç kuşak 1942 yılından 2020 yılına kadar 78 yıldır bu hamamın işletmeciliğini yaptık. İşletmeciliğin 35 yılını ben yaptım. Depremden aldığı hasarın bir kısmını da yanındaki binanın yıkım çalışmalar sırasında aldı. Hatırası ve anılarımız var İskenderun için çok büyük bir değer kıymeti bilinmese de İskenderun sahibi olduğu kaşıkçı elması aslında. Osmanlı mimarisi ile inşa edilmiş bir yapı bina cami yok İskenderun'da. İskenderun'un bu değeri kaybetmemesi gerekirdi bence ben gücüm nispetinde anca buraya kadar getirdim bıraktık. Pandemi de biz kapandıktan sonra bıraktık fes ettik sözleşmeyi tek taraflı. Yıkım sürecinde bir yetkili bulundurmaları gerekirdi" şeklinde konuştu.

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