Hatay'da deprem enkazında 149. saatteki mucize: Mustafa
Hatay'da deprem enkazında mucizevi bir kurtuluş daha... 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, Hatay'da depremden 149 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
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