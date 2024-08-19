Hatay'da salça yapan kadınlara patlama şoku! Bomba gibi böyle patladı...
Hatay’da salça yapan kadınların salça yaptığı kazanın sabitlendiği zemin, yaşanan aşırı ısınmayla patladı. Yaşanan patlamayla kadınların yaşadığı şok ve salçanın etrafa yayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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