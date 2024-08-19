Hatay'da salça yapan kadınlara patlama şoku! Bomba gibi böyle patladı... 19.08.2024 | 13:50 Hatay’da salça yapan kadınların salça yaptığı kazanın sabitlendiği zemin, yaşanan aşırı ısınmayla patladı. Yaşanan patlamayla kadınların yaşadığı şok ve salçanın etrafa yayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'da hasat olgunluğuna ulaşan domateslerin toplanmaya başlamasıyla kadınların salça mesaisi başladı. Altınözü ilçesi Altunkaya Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar evlerinin bahçesinde kazanları kurarak salça yapmak için kolları sıvadı. Salçayı kaynamaya bırakan kadınların kazanları zeminde yaşanan patlamayla devrildi. Aşırı ısınmadan dolayı patlayan zemin kadınları şoka uğratırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken kadınların yaşadıklarıysa anbean kameraya yansıdı.