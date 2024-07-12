Hatay'daki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.07.2024 | 08:35 Hatay'da hafriyat kamyonunun bisiklete çarpması sonucu bir kadının öldüğü eşinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükdalyan Mahallesi'nde 06 YN ** plakalı hafriyat kamyonu ile Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisikletle çarpışmış, kazada kamyonun altında ezilen 65 yaşındaki Leyla Harnupoğlu hayatını kaybetmişti. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü de ağır yaralanmıştı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elektrikli bisikletteki 2 kişinin kamyonun altında kaldığı anlar görüntülere yansıdı. Öte yandan kazada ağır yaralanan Hüsamettin Harnupoğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.