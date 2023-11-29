Video Yaşam Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık, şekli ve büyüklüğü ile şaşırttı | Video
Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık, şekli ve büyüklüğü ile şaşırttı | Video

Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık, şekli ve büyüklüğü ile şaşırttı | Video

29.11.2023 | 14:18

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir balıkçının ağına takılan ve havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan Sibirya Mersin Balığı büyüklüğü ve şekli ile şaşırttı.

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Son zamanlarda Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan Sibirya mersin balığı yeniden görüldü. Çemişgezek'in Sakyol köyünde sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Mustafa Güler, ağı çıkardığında Sibirya mersin balığı olduğunu gördü. Gölde tesisi olduğu bilinen ve havyarı 2 milyon liraya kadar ulaşan balık, büyüklüğü ve şekli ile görenleri şaşırttı.
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