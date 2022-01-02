Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
Sultangazi'de sürücülerin kavgası kamerada | Video 02.01.2022 | 09:47
01:30
Aksak yürüyüşünden tespit edildi, kısa sürede yakalandı | Video 02.01.2022 | 09:39
03:36
Aralarında 67 km mesafe olan iki barajın su seviyeleri şaşırtıyor | Video 02.01.2022 | 09:32
03:38
Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu | Video 02.01.2022 | 09:31
01:07
Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu | Video 02.01.2022 | 08:45
06:17
00:52
03:29
Ankara'da belediye otobüsü iki aracın üzerine devrildi: 14 yaralı | Video 02.01.2022 | 08:40
02:55
02:40
Meriç Nehri’nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor | Video 01.01.2022 | 21:12
00:24
00:14
Süperstar Ajda Pekkan'ın yeni imajı yılbaşı sahnesine damga vurdu 01.01.2022 | 16:10
01:55
04:34
Kayseri Erciyes'te yeni yıl coşkusu 01.01.2022 | 12:17
05:06
Yasal alkol sınırını 5’e katladı, 'En uygun ceza' için polise dil döktü 01.01.2022 | 11:31
03:51
Uludağ’da kaybolan Danimarkalı gencin yerini Bayraktar İHA tespit etti 01.01.2022 | 11:28
02:42
02:25
03:19
03:25
İstanbul Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı 01.01.2022 | 11:16
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kafeler Sokağı üzerinde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan olayda silahlar ateşlendi. Yaralananın olmadığı olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.