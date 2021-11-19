Video Yaşam İlan verip buluşma ayarladılar, suçüstü yakaladılar
İlan verip buluşma ayarladılar, suçüstü yakaladılar

İlan verip buluşma ayarladılar, suçüstü yakaladılar

19.11.2021 | 08:48

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İstanbul’da internet üzerinden satışa sunulan cep telefonlarını ödemelerini yapmadan sahte dekontlarla alan bir dolandırıcı, polislerin verdiği satılık cep telefonu ilanlarından birine “Alıcı” olarak ulaştı. Buluşma ayarlandı. Buluşma yerine gelen dolandırıcı suçüstü yakalandı.

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18 yaşından küçük olan A.Y., ikinci el eşya satışı yapılan bir internet platformu üzerinden cep telefonunu satışa çıkardı. A.Y. ile irtibata geçen Ş.E., telefonu satın alacağını söyledi. İkili Fatih İlçesi'ne bağlı Edirnekapı Şehitlik Tramvay Durağı önünde buluştu. Ş.E., telefonunu satın alacağı A.Y.'ye mobil bankacılık üzerinden parayı banka hesabına havale ettiğini söyledi. A.Y.'ye sahte bir dekont gösteren Ş.E. telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı.

BULUŞMA YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

A.Y. şikayetçi olunca hemen inceleme başlatıldı. İddialara göre; şüphelinin aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Polisler, aynı satış platformu üzerinden satılık cep telefonu ilanları verdi. Ş.E., ilanlardan birine "Alıcı" olarak ulaştı. Fatih İlçesi Aksaray Metro İstasyonu önünde buluşma ayarlandı. Buluşma yerine gelen Ş.E. yakalanarak gözaltına alındı. "Dolandırıcılık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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