İnsanlar neden yalnızlaşıyor? | Video
Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye’de Tek Kişilik Hanehalklarının Profili konulu program düzenlendi. Programa katılan T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak Sabah TV'ye özel açıklamalar yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
00:31
04:33
00:43
01:47
Mersin'de ev yangını! Mahsur kalanları itfaiye erleri kurtardı | Video 08.02.2025 | 10:49
03:46
01:06
01:21
00:51
06:43
01:09
Niğde'de 15 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video 08.02.2025 | 09:52
03:00
02:21
03:00
İş yerlerini kurşunlayan 'Kaplanlar' çetesi çökertildi: 15 tutuklama | Video 08.02.2025 | 09:51
01:15
'Dur' tabelası ihlali kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 08.02.2025 | 09:51
04:11
İnsanlar neden yalnızlaşıyor? | Video 07.02.2025 | 19:02
02:03
Tekirdağ Saray’da kuyumcu soygunu! Suç örgütüne operasyon | Video 07.02.2025 | 16:40
00:16
00:14
Bağcılar’da polise bıçakla saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 07.02.2025 | 15:40