Video Yaşam İnsanlar neden yalnızlaşıyor? | Video
İnsanlar neden yalnızlaşıyor? | Video

İnsanlar neden yalnızlaşıyor? | Video

07.02.2025 | 19:02

Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye’de Tek Kişilik Hanehalklarının Profili konulu program düzenlendi. Programa katılan T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak Sabah TV'ye özel açıklamalar yaptı.

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