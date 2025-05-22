İş adamı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edildi | Video
İş adamı inan Kıraç'ın kaçırıldığı öne sürülmüştü. İş adamının saatler sonra evine döndüğü öğrenildi. İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tetkiklerinin yapıldığı özel hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
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