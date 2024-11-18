İş makinesi doğal gaz borusuna zarar verdi: Yükselen alevler korkuttu | Video
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elektrik direği dikimi sırasında iş makinesi doğal gaz borusuna zarar verdi, yükselen alevler paniğe yol açtı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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