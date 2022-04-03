Video Yaşam İskambil kağıtlarıyla suçüstü! 10 bin lira ceza yediler | Video
İskambil kağıtlarıyla suçüstü! 10 bin lira ceza yediler | Video

İskambil kağıtlarıyla suçüstü! 10 bin lira ceza yediler | Video

03.04.2022 | 12:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İskambil kağıtlarıyla suçüstü! 10 bin lira ceza yediler | Video 00:36
İskambil kağıtlarıyla suçüstü! 10 bin lira ceza yediler | Video 03.04.2022 | 12:28
Konvoyda drift pahalıya patladı | Video 00:45
Konvoyda drift pahalıya patladı | Video 03.04.2022 | 12:26
Bağlar’dan ailelere ’Güzel ahlak’ dersi | Video 04:15
Bağlar'dan ailelere 'Güzel ahlak' dersi | Video 03.04.2022 | 12:23
Azılı hırsız yakayı bu sefer ele verdi | Video 01:10
Azılı hırsız yakayı bu sefer ele verdi | Video 03.04.2022 | 11:25
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! Mahalleli Pilava pilava sözleriyle uyandırılıyor | Video 02:56
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! Mahalleli "Pilava pilava" sözleriyle uyandırılıyor | Video 03.04.2022 | 11:26
Berfu Yenenler’in tepki çeken Ramazan paylaşımı | Video 00:21
Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı | Video 03.04.2022 | 11:08
Sadece turist alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı | Video 01:14
Sadece turist alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı | Video 03.04.2022 | 10:23
Gelibolu’da nefes kesen köpek balığı avı kamerada | Video 05:56
Gelibolu'da nefes kesen köpek balığı avı kamerada | Video 03.04.2022 | 10:23
50 bin lira borç için arkadaşını vurdu | Video 00:43
50 bin lira borç için arkadaşını vurdu | Video 03.04.2022 | 10:23
Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 02:55
Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 03.04.2022 | 10:23
Bursa’da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda | Video 01:00
Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda | Video 03.04.2022 | 10:23
14 ev soymuşlardı böyle yakalandılar | Video 01:38
14 ev soymuşlardı böyle yakalandılar | Video 03.04.2022 | 10:02
20 günde 6 araba çalan hırsız yakalandı | Video 00:34
20 günde 6 araba çalan hırsız yakalandı | Video 03.04.2022 | 09:57
Arnavutköy’de sokakta silahlı kavga | Video 01:34
Arnavutköy'de sokakta silahlı kavga | Video 03.04.2022 | 09:43
Şişli’de boru patladı; su dolan metro istasyonu kapatıldı | Video 03:25
Şişli'de boru patladı; su dolan metro istasyonu kapatıldı | Video 03.04.2022 | 09:43
Seda Sayan, Çağlar Ökten ile nikah öncesi yine estetik yaptırdı, o anları paylaştı | Video 00:36
Seda Sayan, Çağlar Ökten ile nikah öncesi yine estetik yaptırdı, o anları paylaştı | Video 03.04.2022 | 09:42
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı | Video 01:23
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03.04.2022 | 09:02
En acı kaza! Muavinlik yapan baba oğlunun kullandığı tırın altında can verdi | Video 02:45
En acı kaza! Muavinlik yapan baba oğlunun kullandığı tırın altında can verdi | Video 03.04.2022 | 08:35
Büşra Hemşire terk edilen bebeğe sütannelik yaptı | Video 02:25
Büşra Hemşire terk edilen bebeğe sütannelik yaptı | Video 03.04.2022 | 08:39
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı | Video 01:29
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı | Video 03.04.2022 | 08:34

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı kumar oynanan bir adrese baskın yaptı. Yasa dışı kumar oynayan ve gözaltına alınan altı kişiye 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi üzerinde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir adreste yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. İnceleme başlatıldı.

İş yerinin çevresi fiziki takibe alındı. Yasa dışı kumar oynandığı saptanan adrese baskın yapıldı. İş yerinin içerisinde yuvarlak masa etrafında altı kişinin iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde kağıt paraların olduğu tespit edildi. İskambil kağıtları ve para muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan ve yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen altı kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sahibi B.C. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.

Yasa dışı kumar oynatıldığı ve sigortasız olarak işçi çalıştırıldığı belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA