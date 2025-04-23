İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 23 Nisan'a özel klip | Video
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında özel bir klip sosyal medya hesabından özel bir klip paylaştı. Polis çocuklarının da yer aldığı klip büyük beğeni topladı.
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