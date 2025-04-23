Video Yaşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 23 Nisan'a özel klip | Video
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 23 Nisan'a özel klip | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 23 Nisan'a özel klip | Video

23.04.2025 | 09:48

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında özel bir klip sosyal medya hesabından özel bir klip paylaştı. Polis çocuklarının da yer aldığı klip büyük beğeni topladı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından bugüne özel bir klip paylaştı. Mega kentin eşsiz manzaralarının yer aldığı ve polis çocuklarının da oynadığı klip, büyük beğeni topladı. Klip "Bugün onların günü. Geleceğimizin kahramanı çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadeleriyle paylaşıldı.

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