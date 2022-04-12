İstanbul Esenler'de kan donduran cinayet! Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar...
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İstanbul Esenler’de aynı evde yaşayan 3 arkadaş arasında küfürlü konuşma yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada içlerinden biri bıçakla yaralandı. Diğer ikisi yaraladıkları arkadaşlarını taksi ile hastaneye götürdü, sedyeye alıp acilin girişine bırakıp kaçtılar. Hastanede yapılan müdahalede İnayet A. hayatını kaybetti. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri ev arkadaşlarını öldüren 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin arkadaşlarını sedye ile hastaneye bırakıp gitme anları ise kameralara yansıdı.