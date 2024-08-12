İstanbul Esenyurt' ta darp edilen ambulans şoförü: 3 dişim kırık, pipetle su içiyorum

İstanbul Esenyurt' ta acil müdahale için gittikleri akaryakıt istasyonunda saldırıya uğrayan ve ambulans şoförünün hastanelik olduğu olayın ardından 112 ekibi yaşadıklarını anlattı.