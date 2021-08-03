Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Silahlı sopalı kavga kamerada

İstanbul Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Silahlı sopalı kavga kamerada

İstanbul Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Silahlı sopalı kavga kamerada
03.08.2021 | 10:08

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İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerinin önündeki park tartışması silah ve sopalı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine saldırdığı ve etrafın savaş alanına döndüğü olayda ise iki kişi yaralandı. Yerlerde kavgada kırılan sopalar ve mermi çekirdekleri kavganın boyutunu gösterirken, o anlar kameralara yansıdı.

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Olay, dün 16.30 sıralarında Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir işyerinin önündeki kaldırıma aracını park etmek isteyen bir şahıs, iş yeri çalışanları tarafından uyarılınca tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma araç içindeki şahıslardan birinin silah çıkartmasıyla kavgaya dönüştü. Duruma sinirlenen iş yeri çalışanları, sandalye ve sopalarla araç içerisindeki şahıslara saldırdı. Dakikalarca süren olayda araç içerisindeki şahıslar öldüresiye dövülürken, çevredeki vatandaşların haber verdiği polis ekipleri şahısları kurtardı. Polisler olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan şahısları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.


Kavga anları kamerada
İki grubun silah ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgada etraf adeta savaş alanına döndü. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan olayda, araçtan inerek silah çeken şahısların yerde dövüldüğü anlar görüntülendi. Çevrede esnaf olan bir vatandaş ise olayı, "Kavga edenler bizim burada esnaf arkadaşlarımız. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlamadık, bir anda kaldırıma park etme mevzusu yüzünden tartışma başladı. Araçtaki şahısların silah çekmesiyle kavga başladı" diyerek anlattı.

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