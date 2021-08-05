Video Yaşam İstanbul Fatih'te yangın! Yaşanan can pazarı kamerada...

İstanbul Fatih'te yangın! Yaşanan can pazarı kamerada...

İstanbul Fatih'te yangın! Yaşanan can pazarı kamerada...
05.08.2021 | 08:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Fatih’te yangın! Yaşanan can pazarı kamerada... 00:27
İstanbul Fatih'te yangın! Yaşanan can pazarı kamerada... 05.08.2021 | 08:39
Kemerköy Termik Santrali’nde son dakika! Orman yangınlarından SON DAKİKA görüntüleri... 03:18
Kemerköy Termik Santrali'nde son dakika! Orman yangınlarından SON DAKİKA görüntüleri... 05.08.2021 | 08:43
İstanbul Üsküdar’da sokak kedisine tekme atan kişi kamerada 00:44
İstanbul Üsküdar'da sokak kedisine tekme atan kişi kamerada 05.08.2021 | 08:37
Son dakika! Muğla’da alevler termik santrale sıçradı! Termik santral yetkililerinden ilk açıklama geldi | Video 00:14
Son dakika! Muğla'da alevler termik santrale sıçradı! Termik santral yetkililerinden ilk açıklama geldi | Video 05.08.2021 | 00:24
Milas’ta alevler Kemerköy Termik Santrali’ne ulaştı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı… | Video 06:28
Milas'ta alevler Kemerköy Termik Santrali’ne ulaştı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı… | Video 04.08.2021 | 23:32
Son dakika! Muğla’da alevler termik santrale sıçradı | Video 00:11
Son dakika! Muğla'da alevler termik santrale sıçradı | Video 04.08.2021 | 22:20
Termik santralde başlayan yangını mutfak personeli söndürdü | Video 01:31
Termik santralde başlayan yangını mutfak personeli söndürdü | Video 04.08.2021 | 19:02
Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti | Video 00:19
Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti | Video 04.08.2021 | 18:26
Onlarca kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı | Video 06:29
Onlarca kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı | Video 04.08.2021 | 17:47
Balkanlar’da orman yangınlarıyla mücadele | Video 04:04
Balkanlar’da orman yangınlarıyla mücadele | Video 04.08.2021 | 17:51
Erzincan’da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı 02:54
Erzincan’da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı 04.08.2021 | 17:29
Yangınları önlemek için el ele verdiler! Atık camları topladılar | Video 00:56
Yangınları önlemek için el ele verdiler! Atık camları topladılar | Video 04.08.2021 | 16:28
Alevler termik santrale yaklaştı | Video 01:04
Alevler termik santrale yaklaştı | Video 04.08.2021 | 16:22
Kocaelili itfaiyecilerin alevlerle mücadelesi | Video 01:08
Kocaelili itfaiyecilerin alevlerle mücadelesi | Video 04.08.2021 | 16:09
Beyoğlu’nda cinayet anları kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:37
Beyoğlu'nda cinayet anları kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.08.2021 | 15:49
Sultangazi’de patlayan elektrik kablolarının park halindeki ticari aracın üzerine düştü | Video 02:46
Sultangazi'de patlayan elektrik kablolarının park halindeki ticari aracın üzerine düştü | Video 04.08.2021 | 15:49
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası | Video 05:54
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası | Video 04.08.2021 | 15:41
Milas’ta endişe veren gelişme! Rüzgarla birlikte alevler hızlandı, termik santrale 500 metre kaldı 01:57
Milas'ta endişe veren gelişme! Rüzgarla birlikte alevler hızlandı, termik santrale 500 metre kaldı 04.08.2021 | 15:44
Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi | Video 01:23
Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi | Video 04.08.2021 | 15:09
Çektiği videoyla Türkiye’yi ağlatmıştı! Hayvanlarına ağlayan vatandaş doğan oğlağıyla teselli buluyor | Video 06:43
Çektiği videoyla Türkiye'yi ağlatmıştı! Hayvanlarına ağlayan vatandaş doğan oğlağıyla teselli buluyor | Video 04.08.2021 | 15:08

İstanbul Fatih'te 4 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin önce vatandaşlar binaya dayadıkları merdivenlerle kurtarmaya çalıştı. Ardından itfaiyenin gelmesiyle üst katlarından kurtarılan ve dumandan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarda tedavi edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 00.00 sıralarında Fatih, Mevlanakapı Mahallesi, Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı bir anda yoğun duman kapladı. Çevredeki vatandaşlar binaya dayadıkları merdivenlerle mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri de üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edildi. Mahalle sakinleri yangın söndürme sırasında zaman zaman birbirleriyle kavga etti. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA