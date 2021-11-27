Video Yaşam İstanbul Küçükçekmece’de "büyü yaptı" iddiasıyla adamı beyzbol sopası ile dövdüler
İstanbul Küçükçekmece’de

İstanbul Küçükçekmece’de "büyü yaptı" iddiasıyla adamı beyzbol sopası ile dövdüler

27.11.2021 | 12:27

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İstanbul Küçükçekmece’de 2 şahıs, tek başına yaşayan adamı evine gittiği sırada 'büyü ve muska yaptı' diyerek beyzbol sopasıyla dövdü. Yerde acı içinde kıvranan adamı polis dakikalarca sakinleştirmeye çalıştı.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi evine gitmeye çalışan Erhan Ç. isimli şahsı "büyü ve muska yaptığı" iddiasıyla beyzbol sopalarıyla dövmeye başladı. Bir anda saldırıya uğrayan Erhan Ç, bağırarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Saldırganlar Erhan Ç.'yi kafasından yaralayarak geldikleri araçla kaçtı. Sopalarla kafasından darbe alan adam yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yaralı Erhan Ç.'nin yerde yattığını görünce elbiseyle darbe alınan yere destek yaparak müdahale etti. Ambulansın geç gelmesi nedeniyle yaralı acı içinde inlerken, polis ekipleri ise dakikalarca onu sakinleştirmeye çalıştı.


Bir süre sonra kafasından darbe alan Erhan Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Olayı anlatan komşu Süleyman Salça, "Ben adamı tanıyorum. O bana söyledi, iki kişi dövdü. Ben eve geçiyordum, sopalarla kafama vurmaya başladı. Sonra bağırdım, onlar taksiye binip kaçtılar. Durumu iyi" dedi.

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