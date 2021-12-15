İstanbul merkezli fuhuş operasyonu: Çete lideri dahil 15 şüpheli! | Video

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri dev fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 4 ilde 31 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında fuhuş çetesi lideri olduğu öne sürülen Hakan Ato’nun da bulunduğu 9’u kadın 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri il genelinde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini amacıyla suç örgütü oluşturan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ahlak Kumar Büro Amirliğince 6 ay süren çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul'da Beykoz, Bayrampaşa, Kağıthane, Ümraniye, Sultanbeyli, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Esenyurt, Şişli, Eyüpsultan, Kartal, Gaziosmanpaşa ilçelerinde ve İzmir, Aydın, Kilis'te 31 ayrı adreste operasyon gerçekleştirdi.





33 KADIN KURTARILDI



Yapılan operasyon kapsamında aralarında fuhuş çetesi lideri olduğu öne sürülen Hakan Ato'nun da bulunduğu 9'u kadın 15 şüpheli gözaltına alındı.

11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadın kurtarıldı.

Ahlak Kumar Büro Amirliğince yapılan ev aramalarında çok sayıda cep telefonu sim kart ve müşteri kayıtlarının olduğu not defterler ile birlikte 20 bin liraya yakın para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.