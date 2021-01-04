İstanbul Silivri'de eski koca dehşeti! Kayınvalide ve kayınbiradere silahlı saldırı | Video
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İstanbul Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde işyerine gelen kişi eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü dökümü: