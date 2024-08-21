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İstanbul Sultangazi'de

İstanbul Sultangazi'de "Polisiz" yalanıyla 232 bin liralık dolandırıcılık

21.08.2024 | 11:10

İstanbul Sultangazi'de telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Terör örgütü banka hesaplarınızı ele geçirdi' yalanıyla 232 bin liralık dolandırıcılık yapan şüphelilerden 1'i yakalandı.Ramazan Ö. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Olay, Sultangazi'de 15 Ağustos Perşembe günü polise başvuran mağdur S.R. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi. Mağdur S.R. "Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söyleyip banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediler. Operasyon bitene kadar tüm paramı kendilerine göndermemi daha sonra geri alacağımı belirttiler. Bütün paramı onlara gönderdim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi. Mağdur kadın kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın havale edildiği IBAN numarasının bilgilerini kullanarak şüphelilerden Ramazan Ö.'ye ulaştı. Yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alınırken, benzer suçlardan poliste 2 kaydı olduğu da belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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