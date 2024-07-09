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İstanbul ve Sakarya’da terör DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı | Video

İstanbul ve Sakarya’da terör DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı | Video

09.07.2024 | 10:19

İstanbul ve Sakarya’da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen kişilerin yakalanması için geçtiğimiz Salı günü bir çalışma başlattı. Örgütün saha yapılanmalarını ve toplantılarını gerçekleştirdiği belirlenen İstanbul'da 14, Sakarya ilinde 1 adres olmak üzere toplamda 15 adrese 2 Temmuz'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2'si Şişli'de bulunan, örgütün fikir ve ideolojileri yönünde hareket ettiği bilinen ve operasyon gerçekleştirilen adreslerden biri olan İdil Kültür Merkezinde olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Okmeydanı'ndaki örgüt binasında yapılan aramalarda yakılmış halde bulunan 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan örgüt üyeleri hakkında emniyette işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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