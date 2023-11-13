İstanbul’da change araçlarla hırsızlık yapan 7 şahıs yakalandı | Video
İstanbul’da çalıntı araçlara sahte plaka takıp hırsızlık yapan 10 şüpheliden 7’si yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları 37 araçtan 35 tanesi ele geçirildi. Öte yandan, hırsızlar kablosuz lüks marka süpürgeyi de girdikleri evden çalmış.
Çaldıkları araçlarla hem ikamete hem de bir iş yerine girip hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 13.11.2023 | 15:59
03:19
Virajı alamayan otomobil 15 metrelik şarampole uçtu: 4 yaralı | Video 13.11.2023 | 15:53
00:22
Burdur’da 3 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 13.11.2023 | 15:26
02:05
04:08
İstanbul’da change araçlarla hırsızlık yapan 7 şahıs yakalandı | Video 13.11.2023 | 15:26
01:16
2 otomobildeki 13 kilo uyuşturucuyu 'Pako' buldu; 3 tutuklama | Video 13.11.2023 | 15:11
00:31
1 milyon 300 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi | Video 13.11.2023 | 14:47
01:18
İzmir'i sağanak vurdu! Yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı | Video 13.11.2023 | 14:50
01:32
Tekirdağ’da şiddetli yağış! Caddeler göle döndü | Video 13.11.2023 | 14:51
01:12
Çanakkale'de sağanak! Kepez Deresi taştı | Video 13.11.2023 | 14:47
01:16
Evi patlayıcı madde imalathanesine çevirmişler | Video 13.11.2023 | 14:44
00:53
Muğla'da sel! Tatilciler korku dolu anlar yaşadı | Video 13.11.2023 | 14:38
00:16
Beylikdüzü'nde bir grup gencin havaya ateş açtığı anlar kamerada | Video 13.11.2023 | 14:36
05:25
Büyükçekmece’de güpegündüz 300 bin liralık hırsızlık kamerada | Video 13.11.2023 | 14:12
01:35
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı | Video 13.11.2023 | 14:09
00:37
Osmangazi Köprüsü girişinde tır devrildi | Video 13.11.2023 | 14:12
03:16
Sultangazi'de vahşet! Eski eşini boğazını keserek öldürdü | Video 13.11.2023 | 09:45
02:01
Çeşme'de göçmen faciası: 2 ölü | Video 13.11.2023 | 13:57
00:34
Sultangazi'de eski eşini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 13.11.2023 | 13:43
03:48
Gazzeli çocukların adına fidan dikildi | Video 13.11.2023 | 13:42