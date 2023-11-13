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İstanbul’da change araçlarla hırsızlık yapan 7 şahıs yakalandı | Video

İstanbul’da change araçlarla hırsızlık yapan 7 şahıs yakalandı | Video

13.11.2023 | 15:26

İstanbul’da çalıntı araçlara sahte plaka takıp hırsızlık yapan 10 şüpheliden 7’si yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları 37 araçtan 35 tanesi ele geçirildi. Öte yandan, hırsızlar kablosuz lüks marka süpürgeyi de girdikleri evden çalmış.

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Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, çalıntı-change otomobillerin ele geçirilmesi ve faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma neticesinde, şüphelilerin özellikle Anadolu Yakası'nda ikametten hırsızlık suretiyle veya park halinde çalınabilecek olan otomobilleri çaldıkları tespit edildi. Çalıntı otomobillere sahte veya çalıntı plakalar takarak başka hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ve çalıntı otoları üçüncü şahıslara satarak haksız kazanç elde ettikleri de tespit edildi. Şüphelilerin şuana kadar 45 adet oto hırsızlığı, ikametten hırsızlık, otodan hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerce çalındığı tespit edilen 37 otomobilden 35 tanesi çeşitli tarihlerde ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanarak suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla 10 şüpheliye yönelik geçtiğimiz Cuma günü yapılan eşzamanlı operasyon neticesinde 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi. Öte yandan hırsızlar girdikleri ikametteki lüks marka kablosuz süpürgeyi de çalmayı ihmal etmemiş.

Çaldıkları araçlarla hem ikamete hem de bir iş yerine girip hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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