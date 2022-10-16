Video Yaşam İstanbul'da "Çökme" çetesine operasyon | Video
İstanbul'da

İstanbul'da "Çökme" çetesine operasyon | Video

16.10.2022 | 11:30

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İstanbul’da binaları ve daireleri gasp ederek kiraya veren, boş arazileri gasp ederek otoparka dönüştüren ve tehdit ve şiddetle haksız kazanç elde eden bir çete operasyonla çökertildi.

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İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul genelinde faaliyet yürüten bir suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Fatih İlçesi Balat Mahallesi'nde çoğu gayrimüslim olan vatandaşlara ait taşınmaz ve arsaları gayri resmi şekilde ele geçiren çetenin "Kasten Yaralama" başta olmak üzere çok sayıda farklı suça karışan Mesut B. liderliğinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz, 6136 SKM ve Tehdit suçları başta olmak üzere farklı suçlara karışan çete üyelerinin; yurt dışında yaşayan ya da yaşlı ve sahipsiz gördükleri kişilere ait Balat'ta bulunan çok sayıda taşınmazı gasp ederek internet sitelerinde kiralık ilana çıkardıkları belirlendi.

ARSALARA ÇÖKÜP OTOPARK YAPTILAR
Çete üyelerinin ele geçirdikleri açık alanları ruhsatsız otopark olarak işlettikleri de belirlendi. Çok sayıda vatandaştan haksız menfaat talep eden ve kendilerine direnen kişileri sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakan çetenin bir başka çete ile hakimiyet kavgası verdiği ve silahlı çatışmalara girdiği de tespit edildi. 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul başta olmak üzere Adana, Muğla, Diyarbakır ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 39 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda altı adet ruhsatsız tabanca, dört adet ruhsatsız av tüfeği, altı adet ruhsatsız antika av tüfeği, iki adet kuru sıkı tabanca, bin 21 mermi, 2,10 gram kokain ve yaklaşık bin 730 gram esrar maddesi, farklı banknotlardan oluşan sahte olduğu değerlendirilen dokuz bin 580 euro ve 551 dolar nakit para ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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