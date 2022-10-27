İstanbul'da etkili olan sis perdesi böyle görüntülendi | Video

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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası'nda da etkili olan sis, ormanlık alanların ve yolların üzerinde adeta perde oluşturdu. Etkili olan sis dron ile görüntülendi.
Etkili olan sis havadan görüntülendi.