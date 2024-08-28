Video Yaşam İstanbul'da havalandırma camından giren hırsız 22 telefonu böyle çaldı
İstanbul'da havalandırma camından giren hırsız 22 telefonu böyle çaldı

İstanbul'da havalandırma camından giren hırsız 22 telefonu böyle çaldı

28.08.2024 | 09:52

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde bir telefoncu dükkanına havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 telefonu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin iz sürmesi sonrasında yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film sahnesini aratmayan hırsızlık anı işyeri içerisindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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