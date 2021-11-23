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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle iş çıkışı trafik kilitlendi | Video 23.11.2021 | 18:18
00:48
Denizden 250 kilogram ağırlığında hayalet ağ çıkarıldı | Video 23.11.2021 | 17:10
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Batman’da trafik polisi bu kez halaya yön verdi | Video 23.11.2021 | 16:01
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Fabrikaların zam oyunu! Stokçular yine sahnede | Video 23.11.2021 | 16:19
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Mersin Limanı’nda 6 kilo 750 gram kokain yakalandı | Video 23.11.2021 | 16:07
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Şarkıcı Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı’nın davasında tanık oldu | Video 23.11.2021 | 16:07
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Elektrik panosu bomba gibi patladı! Ölümden dönüş anı kamerada | Video 23.11.2021 | 15:39
01:52
Pendik'te doktoru darp eden hasta tutuklandı | Video 23.11.2021 | 15:26
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Tekirdağ'da servis midibüsü otomobille çarpıştı 2 ölü, 15 yaralı | Video 23.11.2021 | 12:28
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Konya'da aynı mahallede 3 araç kundaklandı | Video 23.11.2021 | 12:20
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Sultangazi'de tavukları çuvala doldurup çaldılar | Video 23.11.2021 | 11:07
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Afrika ülkeleri takımları Türk formaları giyecek 23.11.2021 | 11:09
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Sırt ağrısıyla gitti, kalp ameliyatı oldu | Video 23.11.2021 | 10:46
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Yasadışı bahis oynatanlara operasyon 23.11.2021 | 10:25
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Bursa'da otobüste yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada | Video 23.11.2021 | 10:15
İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk yüzde 75’e ulaştı.