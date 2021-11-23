Video Yaşam İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle iş çıkışı trafik kilitlendi | Video
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle iş çıkışı trafik kilitlendi | Video

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle iş çıkışı trafik kilitlendi | Video

23.11.2021 | 18:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da sağanak yağış nedeniyle iş çıkışı trafik kilitlendi | Video 03:25
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle iş çıkışı trafik kilitlendi | Video 23.11.2021 | 18:18
Denizden 250 kilogram ağırlığında hayalet ağ çıkarıldı | Video 00:48
Denizden 250 kilogram ağırlığında hayalet ağ çıkarıldı | Video 23.11.2021 | 17:10
Batman’da trafik polisi bu kez halaya yön verdi | Video 00:35
Batman’da trafik polisi bu kez halaya yön verdi | Video 23.11.2021 | 16:01
Fabrikaların zam oyunu! Stokçular yine sahnede | Video 01:43
Fabrikaların zam oyunu! Stokçular yine sahnede | Video 23.11.2021 | 16:19
Psikolojik tedavi gören genç dehşet saçtı! Annesini öldürdü babasını yaraladı | Video 01:00
Psikolojik tedavi gören genç dehşet saçtı! Annesini öldürdü babasını yaraladı | Video 23.11.2021 | 16:13
Mersin Limanı’nda 6 kilo 750 gram kokain yakalandı | Video 01:51
Mersin Limanı’nda 6 kilo 750 gram kokain yakalandı | Video 23.11.2021 | 16:07
Şarkıcı Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı’nın davasında tanık oldu | Video 00:08
Şarkıcı Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı’nın davasında tanık oldu | Video 23.11.2021 | 16:07
Elektrik panosu bomba gibi patladı! Ölümden dönüş anı kamerada | Video 02:14
Elektrik panosu bomba gibi patladı! Ölümden dönüş anı kamerada | Video 23.11.2021 | 15:39
Pendik’te doktoru darp eden hasta tutuklandı | Video 01:52
Pendik'te doktoru darp eden hasta tutuklandı | Video 23.11.2021 | 15:26
Tekirdağ’da servis midibüsü otomobille çarpıştı 2 ölü, 15 yaralı | Video 04:37
Tekirdağ'da servis midibüsü otomobille çarpıştı 2 ölü, 15 yaralı | Video 23.11.2021 | 12:28
Konya’da aynı mahallede 3 araç kundaklandı | Video 00:26
Konya'da aynı mahallede 3 araç kundaklandı | Video 23.11.2021 | 12:20
Son Dakika: Vedat Bilgin’den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak? 01:48
Son Dakika: Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak? 23.11.2021 | 11:39
HDP’li Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te 01:50
HDP'li Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te 23.11.2021 | 11:40
Sultangazi’de tavukları çuvala doldurup çaldılar | Video 06:04
Sultangazi'de tavukları çuvala doldurup çaldılar | Video 23.11.2021 | 11:07
Afrika ülkeleri takımları Türk formaları giyecek 06:00
Afrika ülkeleri takımları Türk formaları giyecek 23.11.2021 | 11:09
Sırt ağrısıyla gitti, kalp ameliyatı oldu | Video 04:10
Sırt ağrısıyla gitti, kalp ameliyatı oldu | Video 23.11.2021 | 10:46
Güz güzeli Kapadokya...Çiftler fotoğraf çektirmek için Kapadokya’ya akın etti | Video 07:44
Güz güzeli Kapadokya...Çiftler fotoğraf çektirmek için Kapadokya'ya akın etti | Video 23.11.2021 | 10:28
Tekstil atölyesinde karısını döverek öldürdü! Kızını arayıp dükkana çağırdı | Video 06:09
Tekstil atölyesinde karısını döverek öldürdü! Kızını arayıp dükkana çağırdı | Video 23.11.2021 | 10:13
Yasadışı bahis oynatanlara operasyon 01:17
Yasadışı bahis oynatanlara operasyon 23.11.2021 | 10:25
Bursa’da otobüste yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada | Video 01:05
Bursa'da otobüste yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada | Video 23.11.2021 | 10:15

İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk yüzde 75’e ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA