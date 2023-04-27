İstanbul’da sağanak yağış trafiği kilitledi | Video 27.04.2023 | 11:08 İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. E5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.50 itibariyle yüzde 76'ya ulaştı.