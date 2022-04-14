Video Yaşam İstanbul’da Şehit Mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı | Video
İstanbul’da Şehit Mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı | Video

İstanbul’da Şehit Mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı | Video

14.04.2022 | 16:18

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İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından İstanbul’daki şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Vali Yerlikaya, “Şehitlerimize nasıl büyük bir minnet ve şükran duyuyorsak; şehitliklerimize de aynı saygıyı, özeni gösteriyoruz” dedi.

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İstanbul Valiliği YİKOB tarafından, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'nde, Yeniköy Şehitliği'nde ve bazı ilçelerde bulunan sivil mezarlıklardaki şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları ile çevre düzenlemeleri yapıldı. 2021 yılı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde Kara Şehitliği'nde 815 şehit mezarının bakım ve onarımı yapıldı.

180 bayrak direğinin yenilendiği şehitlikte bulunan Çanakkale Malul Gazilere ait 71 mezarın onarımı da tamamlandı. Çanakkale Şehitliği'ndeki 2 bin 250 mezarlığın mermer kitabesinin, 112 blok mermerin bakım ve onarımı yapıldı. Polis Şehitliği'nde 250 Türk Bayrağı ve 250 polis amblemi yenilendi. Alanın korkulukları boyanırken; elektrik tesisat ve mermer onarımları yapıldı. 15 Temmuz Şehitliği'nde 14 baş taşı yazısı boyandı, mermer tamiratları yapıldı. Hava Şehitliği'nde bulunan 121 şehit mezarının bakım ve onarımı yapıldı. Polis Şehitliği önü ve Mehmet Akif Ersoy mezarı arkasında kalan alanda çevre düzenlemesi yapılırken; 60 mermer kitabe silindi, 3 beton kaidenin onarımları yapıldı. Sarıyer Yeniköy Şehitliği'nde ise burada bulunan anıtın bakım onarımı ile 3 şehit mezarının bakım ve onarımı yapıldı.

1 MİLYON 335 BİN 480 TL HARCAMA YAPILDI

Çalışmalar kapsamında; Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilen 6 şehidimizin ve farklı ilçelerdeki sivil mezarlıklara defnedilen 15 şehidimizin şehit mezarları yapıldı. Çalışmalar kapsamında Adnan Menderes ve Turgut Özal Anıt Mezarlarının da bakım ve onarımı yapıldı.

Halen yapımı devam eden sivil mezarlıklarda 4 şehit mezarının yapımı ve Edirnekapı'daki şehit mezarlarının çeşitli onarımları devam ediyor. 2021 yılının Eylül ayında yoğunlaştırılan çalışmalarda 1 milyon 335 bin 480 TL harcama yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede; "Şehitlerimize olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Şehitlerimize nasıl büyük bir minnet ve şükran duyuyorsak; şehitliklerimize de aynı saygıyı, özeni gösteriyoruz. Bu amaçla 2021 yılı boyunca, İstanbul'umuzdaki şehitliklerimizin kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını yaptık. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları âli olsun" diye konuştu.

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