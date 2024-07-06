İstanbul'da sevgili dehşeti kamerada: Aldatan sevgilisini darbedip bıçakladı! | Video
Kağıthane'de genç bir kız, yakın arkadaşıyla kendisini aldatan sevgilisini önce darp etti sonrada bacağından bıçakladı. Dehşet anları kameralarda yansırken, hastaneye kaldırılan genç, sevgilisi kızdan şikayetçi olmadı.
SEVGİLİSİ DARBEDİP BIÇAKLADI
Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı. Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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