İstanbul’da şoke eden olay! Yürüyüşünü beğenmedi, bacağından vurdu | Video 10.03.2024 | 10:41 Kağıthane’de sokakta yürüyen bir adam karşısından gelen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, bacaklarından vurulan adam hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan ve yürüyüşünü beğenmediği için adamı vurduğunu söyleyen şahıs tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, sokakta yürüyen İzzet K. evine doğru yola koyuldu. O esnada adamın karşısından gelen bir şahıs, silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu adam bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yere savrulurken, saldırgan şahıs ise koşarak kaçtı.

SOKAKTA YÜRÜRKEN BACAKLARINDAN VURULDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası yaralı İzzet K. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

POLİS SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İzzet K.'nın ifadesine başvurdu. Kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söylemesi üzerine polis saldırgan Murat Y.'yi yakalamak için çevrede araştırma yaptı. Gidebileceği adresler kontrol edilen Murat Y., olaydan birkaç ay sonra Şirintepe'de bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

"YÜRÜYÜŞÜNÜ BEĞENMEDİM, BACAKLARINDAN VURDUM"

Üstünde silah da ele geçirilen Murat Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polise sözlü ifadesinde, "yürüyüşünü beğenmediğim için bacaklarından vurdum" diyen Murat Y., adli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.