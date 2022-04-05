Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar

05.04.2022 | 11:18

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İstanbul’da uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir kişi; bavullara yerleştirilmiş 190 kilo 600 gram Hint Keneviri ile suçüstü yakalandı. Operasyon ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.

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