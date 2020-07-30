Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama | Video

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama | Video

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama | Video
30.07.2020 | 10:42

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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucu işlemleri tamamlanan 5 şüpheli de tutuklandı.

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz günü Şişli ve Avcılar ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 5 yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 bin 790 gram metamfetamin, 35 gram toz esrar, 32 adet extacy hap, 43 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 10 bin 410 TL, 400 Dolar, 100 Euro para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerin tamamı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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