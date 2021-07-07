Video Yaşam İstanbul'da 'Yok artık' dedirten görüntü! Yakalanan 'Çakarlı kamyon' kamerada...

İstanbul'da 'Yok artık' dedirten görüntü! Yakalanan 'Çakarlı kamyon' kamerada...

İstanbul'da 'Yok artık' dedirten görüntü! Yakalanan 'Çakarlı kamyon' kamerada...
07.07.2021 | 10:44

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İstanbul'da 'Yok artık' dedirten görüntü! Yakalanan 'Çakarlı kamyon' kamerada... 00:05
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Son dakika haberleri... İstanbul Üsküdar'da uygulama yapan trafik polisleri çakar sistemi takılmış bir  kamyon yakaladı. Sürücü ve araç sahibine toplam 2 bin 678 lira para cezası kesildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar, D 100 Kuzey Altunizade mevkiinde seyir halinde bulunan damperli kamyonun çakar tertibatı kullanarak kendisine yol açtığını tespit etti. Bunun üzerine trafik ekipleri kamyonu durdurdu. Yapılan incelemede kamyonun çakar lamba takması için bir izninin bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine kamyonun sürücüsü Kadir İ.'ye izinsiz çakar siren tertibatı kullanmak suçundan bin 339 lira aynı maddeden araç sahibine de bin 339 olmak üzere toplam 2 bin 678 lira para cezası kesildi. Kamyon şoförü ve sahibine çakar tertibatını söktürmesi için bir gün süre verildi.

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