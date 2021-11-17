İstanbul'da zehir taciri 32 kişi adliyeye sevk edildi | Video

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İstanbul’da uyuşturucu madde satışı ve imali yaptığı belirlenen ve dün gözaltına alınan 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah Anadolu Yakasında çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınarak emniyete getirildi.
Bu sabah şüpheliler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen kontrolün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.