Video Yaşam İstanbul'daki operasyonlarda 414 kilo 989 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video
İstanbul'daki operasyonlarda 414 kilo 989 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video

İstanbul'daki operasyonlarda 414 kilo 989 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video

27.10.2022 | 13:12

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İstanbul’un sekiz ilçesinde son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 414 kilo 989 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir ayda Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt, Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Ümraniye ve Ataşehir İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına peş peşe 12 ayrı operasyon düzenledi. Beş adres ve altı araca yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı. Operasyonlarda dokuz farklı türde toplam 414 kilo 989 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu çoğaltımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 25 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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