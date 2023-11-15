Video Yaşam İzmir'de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video
İzmir'de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video

İzmir'de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video

15.11.2023 | 14:16

İzmir’de, yılbaşı öncesi polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 40 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi. Piyasa değeri 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkolün ele geçirildiği operasyonlarda, 17 şüpheliye adli işlem uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, yılbaşı öncesinde vatandaşların içki kullanmaları için "mürekkep sökücü" ve "genel kullanım amaçlı tutuşturucu sıvı" adı altında satışa sunulan, tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan ve ölümlere bile sebep olabilen sahte etil alkol kaçakçılarına yönelik 1-10 Kasım 2023 tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

17 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM UYGULANDI
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 40 ton taklit etiketli etil alkol, 57 bin adet etiket, 2 adet etil alkol dolum makinesi ele geçirildi. Yakalanan etil alkolden yaklaşık 120 bin şişe sahte alkol imal edilebileceği ve 10 milyon liralık kamu malı zararının da önüne geçildiği öğrenildi. Operasyonlarda 17 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem uygulandığı belirtildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video 01:00
İzmir'de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video 15.11.2023 | 14:16
Sokak köpeğinin tebessüm ettiren yolculuğu | Video 03:11
Sokak köpeğinin tebessüm ettiren yolculuğu | Video 15.11.2023 | 12:20
İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video 03:13
İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video 15.11.2023 | 12:20
Çatalca’da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 00:46
Çatalca'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 15.11.2023 | 13:00
Gaziantep’te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama | Video 01:21
Gaziantep'te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama | Video 15.11.2023 | 12:29
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video 01:20
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video 15.11.2023 | 12:28
Yaşlı kadının rahatlığı ’pes’ dedirtti! Saniyeler içinde çantayı böyle çaldı | Video 01:53
Yaşlı kadının rahatlığı 'pes' dedirtti! Saniyeler içinde çantayı böyle çaldı | Video 15.11.2023 | 12:31
Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video 03:10
Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video 15.11.2023 | 12:28
Otomobilin çarptığı kadın ve köpeği hayatını kaybetti | Video 01:51
Otomobilin çarptığı kadın ve köpeği hayatını kaybetti | Video 15.11.2023 | 10:49
İstanbul Bakırköy’de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı 00:33
İstanbul Bakırköy'de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı 15.11.2023 | 11:50
Yüksekova’da sonbahar güzelliği, görenleri mest etti | Video 03:15
Yüksekova’da sonbahar güzelliği, görenleri mest etti | Video 15.11.2023 | 10:50
Denizli’de şüpheli ölüm! Yaşlı kadın 7. kattan düştü | Video 01:21
Denizli’de şüpheli ölüm! Yaşlı kadın 7. kattan düştü | Video 15.11.2023 | 10:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! 02:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! 15.11.2023 | 10:13
Yüksekova’da sonbahar güzelliği... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video 03:15
Yüksekova’da sonbahar güzelliği... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video 15.11.2023 | 10:17
Hamside Aşırı avcılık ile yok olma tehlikesi | Video 04:03
Hamside "Aşırı avcılık" ile yok olma tehlikesi | Video 15.11.2023 | 09:59
Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video 01:26
Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video 15.11.2023 | 10:05
Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video 02:22
Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video 15.11.2023 | 10:02
Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı | Video 01:00
Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı | Video 15.11.2023 | 10:02
Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak böyle takla attı! O anlar kamerada | Video 01:28
Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak böyle takla attı! O anlar kamerada | Video 15.11.2023 | 09:08
Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı | Video 00:59
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı | Video 15.11.2023 | 09:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA