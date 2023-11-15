İzmir'de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video
İzmir’de, yılbaşı öncesi polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 40 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi. Piyasa değeri 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkolün ele geçirildiği operasyonlarda, 17 şüpheliye adli işlem uygulandı.
17 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM UYGULANDI
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 40 ton taklit etiketli etil alkol, 57 bin adet etiket, 2 adet etil alkol dolum makinesi ele geçirildi. Yakalanan etil alkolden yaklaşık 120 bin şişe sahte alkol imal edilebileceği ve 10 milyon liralık kamu malı zararının da önüne geçildiği öğrenildi. Operasyonlarda 17 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem uygulandığı belirtildi.
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