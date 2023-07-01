Video Yaşam İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video
İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

01.07.2023 | 09:47

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 kişi hayatını kaybettiği, 5'i ağır 21 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İzmir-Aydın Yolu Kısık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Torbalı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritte ilerleyen Özcan Ö. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Ö. idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Şengül A. ve Sibel Ö.'nün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırılırken, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özcan Ö. ve Mustafa K., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 7'sinin yaralandığı bildirilirken, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 5'i ağır 21 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Şengül A., Sibel Ö., Özcan Ö. ve Mustafa K.'nin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
4 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 21 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kaydında, makas atmak isteyen hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, sol şeritte seyir halinde olan Özcan Ö. idaresindeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle Özcan Ö.'nün kullandığı otomobilin savrulduğu ve refüjü aşarak karşı şeride geçtiği, karşı şeritten gelen minibüsle çarpıştığı görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da 5 gündür kayıp pastane sahibi aracında ölü bulundu | Video 01:53
Samsun'da 5 gündür kayıp pastane sahibi aracında ölü bulundu | Video 01.07.2023 | 09:48
İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 00:59
İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01.07.2023 | 09:47
Samsun’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:11
Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01.07.2023 | 09:46
İzmir’de bayram dönüşünde feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı | Video 00:29
İzmir'de bayram dönüşünde feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:44
Beşiktaş İskelesi’nde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01:43
Beşiktaş İskelesi'nde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:43
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video 01:43
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:43
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, sürücü olay yerinden kaçtı | Video 01:55
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, sürücü olay yerinden kaçtı | Video 01.07.2023 | 08:43
Bu kadarına da ’pes’ dedirten hırsız kamerada: Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta salladı | Video 00:59
Bu kadarına da 'pes' dedirten hırsız kamerada: Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta salladı | Video 01.07.2023 | 01:27
Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı | Video 00:30
Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı | Video 30.06.2023 | 16:38
Tuzla’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! | Video 01:10
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! | Video 30.06.2023 | 16:18
Zeytinburnu’nda taksi şoförü aracının içine ölü bulundu | Video 02:37
Zeytinburnu’nda taksi şoförü aracının içine ölü bulundu | Video 30.06.2023 | 16:12
Pendik’te kafeye silahlı saldırı kamerada | Video 01:12
Pendik'te kafeye silahlı saldırı kamerada | Video 30.06.2023 | 16:02
Kızılırmak’ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi | Video 02:23
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi | Video 30.06.2023 | 15:59
Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar | Video 00:10
Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar | Video 30.06.2023 | 15:58
Tomruk yüklü traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı | Video 00:47
Tomruk yüklü traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı | Video 30.06.2023 | 15:46
Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu kamerada: Seyir halindeyken yanındakine tekme attı | Video 01:30
Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu kamerada: Seyir halindeyken yanındakine tekme attı | Video 30.06.2023 | 14:52
Van Gölü’nde akıntıya kapılan 2 arkadaş boğuldu | Video 00:33
Van Gölü'nde akıntıya kapılan 2 arkadaş boğuldu | Video 30.06.2023 | 14:52
Suç örgütü üyesi TIR’ın gizli bölmesinde yakalandı | Video 00:15
Suç örgütü üyesi TIR'ın gizli bölmesinde yakalandı | Video 30.06.2023 | 14:21
Eşini ve eşinin kardeşini katleden zanlı ’Borç’ tartışması yüzünden öldürmüş! | Video 01:20
Eşini ve eşinin kardeşini katleden zanlı 'Borç' tartışması yüzünden öldürmüş! | Video 30.06.2023 | 14:13
Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu | Video 01:44
Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu | Video 30.06.2023 | 14:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA