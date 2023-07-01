İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video
İzmir'in Menderes ilçesinde 4 kişi hayatını kaybettiği, 5'i ağır 21 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerası tarafından görüntülendi.
2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırılırken, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özcan Ö. ve Mustafa K., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 7'sinin yaralandığı bildirilirken, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 5'i ağır 21 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Şengül A., Sibel Ö., Özcan Ö. ve Mustafa K.'nin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
4 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 21 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kaydında, makas atmak isteyen hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, sol şeritte seyir halinde olan Özcan Ö. idaresindeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle Özcan Ö.'nün kullandığı otomobilin savrulduğu ve refüjü aşarak karşı şeride geçtiği, karşı şeritten gelen minibüsle çarpıştığı görülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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