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İzmir’de gözaltı işlemine gelen polislere ateş açıldı: 3 yaralı

İzmir’de gözaltı işlemine gelen polislere ateş açıldı: 3 yaralı

21.11.2024 | 00:30

İzmir’in Seferihisar ilçesinde gözaltı işlemi için adrese gelen polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Furkan Hakan Aşkın, İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun isimli polis memurları yaralandı. 3 yaralı polisten ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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