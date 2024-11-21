İzmir’de gözaltı işlemine gelen polislere ateş açıldı: 3 yaralı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde gözaltı işlemi için adrese gelen polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Furkan Hakan Aşkın, İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun isimli polis memurları yaralandı. 3 yaralı polisten ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.