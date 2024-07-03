Video Yaşam Jandarmadan kaçmak isterken bataklığa saplandı | Video
Jandarmadan kaçmak isterken bataklığa saplandı | Video

Jandarmadan kaçmak isterken bataklığa saplandı | Video

03.07.2024 | 15:56

Antalya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firarı satlandığı eve gelen JASAT ekiplerinden kaçıp bataklığa saplandı. Burada yakalanan firari tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

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Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında hırsızlık ve uyuşturucu imal ve ticaretinden arama kaydı bulunan M.K. isimli şahsın kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs ikamet ettiği evin penceresinden kaçarak bataklık dere içerisinde saklandığı esnada JASAT ekiplerince yakalandı. . Şüpheli şahıs adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bataklık içindeyken yakalanan ve çıkmamakta direnen firari, vatandaşların çıkmasını istemesi üzerine "2 tane cezam var dayı 40 sene diye cevap verdi" firarinin kendimi öldürüm yine çıkmam sözleri duyulurken , kısa bir süre sonra gözaltına alındı.
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