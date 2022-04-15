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OTOMATİK OYNAT
01:55
Yaşlı kadın pompalı tüfekli saldırganı böyle durdurmaya çalıştı | Video 15.04.2022 | 13:12
03:22
Pendik’te sokak ortasında silahlı kavga kamerada | Video 15.04.2022 | 12:21
05:20
TIR'dan düşen CNC makinesi TEM'i felç etti! | Video 15.04.2022 | 12:09
01:18
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 15.04.2022 | 12:14
02:08
İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu | Video 15.04.2022 | 11:23
02:11
Antalya’da park halindeki araç küle döndü | Video 15.04.2022 | 11:16
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02:48
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı | Video 15.04.2022 | 10:30
04:38
01:05
Organize suç örgütünde aile içi infaz | Video 15.04.2022 | 10:15
01:34
Evinde 4 buçuk kilogram esrar çıktı “içiciyim” dedi | Video 15.04.2022 | 10:13
01:46
Evinde 4 kilo 500 gram esrar ele geçirilen torbacı tutuklandı | Video 15.04.2022 | 10:11
03:21
Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu | Video 15.04.2022 | 10:04
01:48
Devrilen tır ve gecekonduların son hali böyle görüntülendi | Video 15.04.2022 | 09:42
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Maltepe'de trafikte çocuk sürücü | Video 15.04.2022 | 09:53
00:58
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ATV CANLI YAYIN İZLE: Müge Anlı 15 Nisan 2022 Cuma atv izle! | Video 15.04.2022 | 09:36
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evinin bahçesine 280 kök Hint keneviri eken zanlı, jandarma operasyonuyla yakalandı.