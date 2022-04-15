Video Yaşam Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video

15.04.2022 | 12:14

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evinin bahçesine 280 kök Hint keneviri eken zanlı, jandarma operasyonuyla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliye ait evin bahçesinde tel örgülü kafesler içerisinde ekili vaziyette 280 kök Hint keneviri ile 10 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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