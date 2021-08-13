Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video
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Torunu sel sularında kaybolan anneannenin acı bekleyişi | Video 13.08.2021 | 10:33
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Evini lağım suyu basan vatandaş İmamoğlu’na isyan etti | Video 13.08.2021 | 10:09
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Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada | Video 13.08.2021 | 10:11
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Sivas Geminbeli Geçidi'ndeki dağ keçileri kamerada 13.08.2021 | 08:49
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Patronunun arabasını kurtardı, patronu dükkanda hayatını kaybetti | Video 13.08.2021 | 09:52
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PKK'nın lojistik hücresi çökertildi | Video 13.08.2021 | 09:51
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Ankara'da ağacın otomobilin üzerine yıkılma anı kamerada 13.08.2021 | 08:48
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla; Güney Amerika ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi (sıvı kokain) İstanbul ili genelinde satışa sunan 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.