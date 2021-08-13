Video Yaşam Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video
13.08.2021 | 08:51

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla; Güney Amerika ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi (sıvı kokain) İstanbul ili genelinde satışa sunan 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

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