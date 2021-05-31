Kabine Toplantısı sonrası son dakika 1 Haziran kararları: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Hafta sonu yasak var mı? | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı kararları ve 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak olan normalleşme takvimi ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sokağa çıkma yasağı saatleri ve kısıtlama günlerinin değiştiğini kamuoyu ile paylaştı. Kabine toplantısı kararlarına göre, hafta sonu sokağa çıkama yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı saatleri yeni kararlar ile birlikte nasıl şekilldendi? İşte, yasak saatleri ve hangi günler sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hakkında bilgiler...