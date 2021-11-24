KADES için anlamlı video | Video

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kısa adı KADES olan Kadın Destek Uygulamasının tanıtımı ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaelisporlu futbolcularında yer alıp mesaj verdiği bir video hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa zamanda büyük beğeni topladı.