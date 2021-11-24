Video Yaşam KADES için anlamlı video | Video
KADES için anlamlı video | Video

KADES için anlamlı video | Video

24.11.2021 | 23:14

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kısa adı KADES olan  Kadın Destek Uygulamasının  tanıtımı ve toplumda  farkındalık oluşturmak amacıyla,  Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaelisporlu futbolcularında yer alıp mesaj verdiği bir video hazırladı. Sosyal  medyada paylaşılan video kısa zamanda  büyük beğeni topladı.

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