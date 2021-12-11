Video Yaşam Kadıköy’de ehliyetsiz ve alkollü sürücü yolcu alan otobüse çarptı: 1 yaralı
Kadıköy’de ehliyetsiz ve alkollü sürücü yolcu alan otobüse çarptı: 1 yaralı

Kadıköy’de ehliyetsiz ve alkollü sürücü yolcu alan otobüse çarptı: 1 yaralı

11.12.2021 | 09:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadıköy’de ehliyetsiz ve alkollü sürücü yolcu alan otobüse çarptı: 1 yaralı 02:48
Kadıköy’de ehliyetsiz ve alkollü sürücü yolcu alan otobüse çarptı: 1 yaralı 11.12.2021 | 09:07
İstanbul Küçükçekmece’de feci kaza! Ticari taksi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti 02:16
İstanbul Küçükçekmece'de feci kaza! Ticari taksi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti 11.12.2021 | 09:07
İstanbul Fatih’te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu 01:26
İstanbul Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu 11.12.2021 | 09:07
‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! | Video 04:45
‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! | Video 10.12.2021 | 23:30
Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:35
Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı | Video 10.12.2021 | 19:35
Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 01:09
Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 10.12.2021 | 18:10
Şili’de orman yangını: 120’den fazla ev küle döndü | Video 02:38
Şili'de orman yangını: 120'den fazla ev küle döndü | Video 10.12.2021 | 17:37
Oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi | Video 02:40
Oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi | Video 10.12.2021 | 16:56
İstanbul Sultangazi’de maske takmayan çocuğa dayak kamerada 03:58
İstanbul Sultangazi'de maske takmayan çocuğa dayak kamerada 10.12.2021 | 16:35
Şanlıurfa’da iş kazasında kopan el yerine dikildi | Video 01:32
Şanlıurfa'da iş kazasında kopan el yerine dikildi | Video 10.12.2021 | 16:46
Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video 00:47
Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video 10.12.2021 | 16:35
Zonguldak’ta hastane acilindeki patlama sonrası başhekim Özcan Pişkin’den açıklama geldi | Video 00:37
Zonguldak'ta hastane acilindeki patlama sonrası başhekim Özcan Pişkin'den açıklama geldi | Video 10.12.2021 | 16:28
Antalya’da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı | Video 02:42
Antalya'da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı | Video 10.12.2021 | 15:10
Son Dakika: Zonguldak’ta hastane acilinde oksijen tüpü patladı! 1’i hemşire 2 yaralı | Video 02:21
Son Dakika: Zonguldak'ta hastane acilinde oksijen tüpü patladı! 1’i hemşire 2 yaralı | Video 10.12.2021 | 15:28
Kastamonu’da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor | Video 00:11
Kastamonu'da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor | Video 10.12.2021 | 15:11
Müge Anlı’da yürekleri yakan olay! 18 yaşındaki Meliha Özsu’nun katili kim? Ceyhan Nehri kıyısında cesedi... 03:43
Müge Anlı'da yürekleri yakan olay! 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun katili kim? Ceyhan Nehri kıyısında cesedi... 11.12.2021 | 09:19
Şanlıurfa’da liselilerin okul bahçesinde tekme-tokat kavgası kamerada | Video 02:14
Şanlıurfa'da liselilerin okul bahçesinde tekme-tokat kavgası kamerada | Video 10.12.2021 | 15:23
Trafik dubalı saldırıya maruz kalan o köpek emin ellerde | Video 00:30
Trafik dubalı saldırıya maruz kalan o köpek emin ellerde | Video 10.12.2021 | 15:25
Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 04:17
Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 10.12.2021 | 15:25
Konya’da kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu | Video 04:04
Konya'da kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu | Video 10.12.2021 | 15:25

İstanbul Kadıköy E-5 Karayolu yan yolda ilerleyen ehliyetsiz ve alkollü sürücü adeta dehşet saçtı. Sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil durakta yolcu almakta olan özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza 06.40 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; aşırı hızlı ve alkollü olduğu anlaşılan Ersin Damar yönetimindeki 34 EOA 729 plakalı otomobil kontrolden çıkarak durakta yolcu almak için bekleyen 34 RB 9849 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin motor kısmında yanma meydana geldi. Otomobil sürücüsü Ersin Damar otomobil içinde sıkıştı. Durakta bekleyen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye araç içinde sıkışan sürücü Ersin Damar'ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan kazadan dolayı olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yol bakım ekipleri araçtan boşalan akaryakıtı kumlama ile temizledi. Kazaya karışan otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı.


Hem alkollü hem de ehliyetsiz sürücüye toplamda 4 bin 32 TL ceza
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otomobil sürücüsü Ersin Damar'ın ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşıldı. Ehliyetsiz araç kullanmadan 2 bin 693 TL alkollü araç kullanmadan bin 339 TL cezai işlem uygulandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA