Kadıköy'de makas atan otomobil ticari taksiye çarptı: 1 yaralı | Video
Kadıköy D100 Karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, önündeki ticari taksiye çarptı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, ticari taksi şoförü hafif şekilde yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile 34 NA 6398 plakalı otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcular arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza yapan sürücüler ve sonradan olay yerine gelen tanıdıkları tarafından araçların çekilmesine yardımcı oldular. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.
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