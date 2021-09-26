Video Yaşam Kağıthane'de otomobilde kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti | Video

Kağıthane'de otomobilde kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti | Video

Kağıthane'de otomobilde kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti | Video
26.09.2021 | 08:53

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Kâğıthane’de 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, ilişkisi olduğu öğrenilen bekçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadını otomobil içinde öldüren bekçi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerinin çalışması ise titizlikle devam ediyor.

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Olay saat 22.00'da Kağıthane Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Zafer Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden boşandığı öğrenilen 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, bir süredir ilişkisi olduğu öğrenilen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bekçi ile bir araya geldi.

BEKÇİ İLİŞKİSİ OLDUĞU KADINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
İkili bir süre tartışmaya başladı. Daha sonra otomobil ile parkın olduğu noktaya gelen ikilinin tartışması burada devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine bekçi, silahı ile otomobil içinde bulunan Nurgül Altıntaş'ı kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Nurgül Altıntaş, hayatını kaybetti.

BEKÇİ GÖZALTINA ALINDI
Olayı gerçekleştiren bekçi ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil içinde kadının kanlar içinde olduğunu gördü. Ekipler kadının hayatını kaybetti.

Olay yerinde çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri otomobil içindeki delilleri titizlikle topladı. Olayı gerçekleştiren bekçi memuru, polis merkezine getirilerek gözaltına alındı. Meydana gelen olayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerinin ise hassas çalışması devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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